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Türkiye
AA 15.02.2024 11:48

Bursa'da sobadan zehirlenen çift öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çift yaşamını yitirdi.

Bursa'da sobadan zehirlenen çift öldü
[Fotograf: AA]

Yolçatı Mahallesi Menekşe Sokağı'nda yaşayan 66 yaşındaki İsmail ve 65 yaşındaki Nermin Danacı çiftinden haber alamayan oğulları eve geldi.

Kapıyı kırıp içeri girince anne ve babasının hareketsiz yattığını gören çiftin oğlu, 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İsmail ve Nermin Danacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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