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Türkiye
AA 14.04.2024 16:08

Bursa'da özel halk otobüsünün motor kısmında patlama

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, özel halk otobüsünün motor kısmında meydana gelen patlama, arkadan gelen aracın kamerasınca kaydedildi.

Olay dün öğlen saatlerinde Hamitler Mahallesi Gür Caddesi'nde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevreye metal parçalar savrulurken yolcular kısa sürede tahliye edildi.

Yaşanan olay, arkadan gelen başka bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi.

Kamera görüntülerinde, motor kısmında meydana gelen patlamanın ardından metal parçalarının etrafa savrulup motordan duman çıktığı, yolcuların panikle otobüsü boşalttığı anlar yer aldı.

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