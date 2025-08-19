Parçalı Bulutlu 30.5ºC Ankara
Türkiye
AA 19.08.2025 15:17

Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için 92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla karadan ve havadan müdahalelerini sürdürüyor.

Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Başköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki​​​​​​​ hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Başköy Mahallesi orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. 92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla müdahale ediliyor."

Bursa Orman Yangını
