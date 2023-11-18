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Türkiye
AA 18.11.2023 18:44

Bursa'da midibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bursa'da midibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

Necdet Ö. idaresindeki midibüs, Güneybudaklar mevkiinde Kadir Sözbir yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye ayrılırken midibüs devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde midibüsteki Abdullah Öz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücüler ile yolcular İbrahim Çiçekoğlu ve Yusuf Aslan ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Midibüsün Keles ilçesi Baraklı Mahallesi'ne taziyeye gidenleri taşıdığı öğrenildi.

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