Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yalova Caddesi'nde faaliyet gösteren bir bebek giyim mağazasında yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangının çıktığı iş yerinin üst katındaki dairelerde yaşayanları tahliye etti. Daha sonra itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Elektrik hatlarından çıktığı tahmin edilen yangında iş yerinde büyük hasar oluşurken, olay yerine gelen mağaza sahibi göz yaşlarını tutamadı.

Bu arada dumandan etkilenen bazı vatandaşlara 112 Acil Servis ekipleri ayakta müdahale etti.

Kaynak: AA