İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesi Şükriye Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, dere yatağında kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan incelemede jeneratör, su motoru, dalgıç dinamo, kaynak makinesi, iki kürek, iki kazma, levye, manivela, balyoz, uzatma kablosu, hilti, iki baret ve 10 metre su tahliye hortumu ele geçirildi.

Öte yandan, Orhangazi ilçesi Hamzali Mahallesi Arkatarla mevkisinde ise izinsiz kazı yapan bir kişiyi yakalayan jandarma ekipleri, çevrede araştırma yaptı.

Zanlının, biri iki diğeri 4 metre derinliğinde olmak üzere iki yeri kazdığı belirlendi.

Kazıda kullanıldığı değerlendirilen hilti, 3 murç, iki çekiç, iki hilti ucu, levye, kürek, plastik kova ve iki eldiven muhafazaya alındı.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA