Bursa'da gıda deposunda yangın

Samanlı Mahallesi Sirkeci Sokak'taki gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 40 itfaiye aracı ve 120 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin gıda deposundaki soğutma çalışması sürüyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, yangın ihbarının saat 19.00'da alındığını söyledi.

Yangının 3 dönüm üzerine kurulu gıda deposunda etkili olduğunu belirten Yılmaz, "Şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda. Tehlikeli bir madde yok. İnşallah ilerleyen saatlerde tamamıyla söndürülmüş olacak. Herhangi bir can kaybı yok. Herhangi bir yaralanan yok. Müdahaleler devam ediyor. Sadece maddi hasar söz konusu" dedi.

Yılmaz, deponun içerisinde gıdanın yanı sıra peçete gibi kağıt ürünlerinin de bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yangın şu anda kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında iç mekana ulaşılmaya çalışılıyor. Etrafa zarar verecek durumda değil. Kısa sürede inşallah Bursa İtfaiyesinin de yardımıyla toparlamış olacak."