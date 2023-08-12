Bursa'da asayiş uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kısım ekipleri ve Yunus Timlerinin de aralarında bulunduğu 200 polis, Görükle Sakarya Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Sabit ve hareketli denetimlerde 480 kişi sorgulandı, 27 işyeri denetlendi.

Denetimler neticesinde, 11 işyerine idari işlem uygulanırken durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabanca ve bir kişiden de 2,35 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik uygulamasında ise kimlik ve ehliyetsiz bir sürücüye 17 bin lira para cezayı uygulanırken bir kişinin ise yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.