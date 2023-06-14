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Türkiye
DHA 14.06.2023 09:35

Bursa ve Kayseri'de terör operasyonu: 21 gözaltı

Bursa ve Kayseri'de terör örgütleri PKK/KCK-YPG ve DEAŞ'a yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa ve Kayseri'de terör operasyonu: 21 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 PKK/KCK-YPG ve 12 DEAŞ üyesinin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığnıı tespit etti.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde Bursa ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el kondu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
Bursa Kayseri Terörle Mücadele PKK/KCK DEAŞ
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