Burdur kent merkezinde ve Cumhuriyet Meydanı'nda park ve bahçelere akın eden vatandaşlar ve üniversite öğrencileri kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Temiz havanın tadını çıkaran vatandaşlar doyasıya fotoğraf çektirdi.

Cumhuriyet Parkı'nda uzun saatler kar topu savaşı yapan üniversite öğrencileri yaklaşık 3 yıl aradan sonra kent merkezinde yoğun kar görmenin mutluluğunu yaşadı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinden Erkan Çelik, Burdur'da ilk defa kar gördüğünü belirterek, "Arkadaşlarımla kar topu oynuyoruz, eğlenceli güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Antalyalı Esra Çağlar da uzun süredir ilk defa bu kadar çok kara şahit olduğunu ifade ederek, bunun keyfini çıkardıklarını söyledi.

Öğrenci Salih Yel de "Aydınlıyım, 21 yıldır ilk defa kar görüyorum, muazzam bir şey, Allah'ıma şükürler olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA