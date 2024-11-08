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Türkiye
AA 08.11.2024 16:42

Burdur'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde beton taşıma tırı ile üç otomobilin karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Burdur'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Antalya-Isparta kara yolu Çamlık köyü Kocabel mevkiinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile beton taşıma tırı çarpıştı.

Kazanın etkisiyle iki otomobile daha çarpan tır, çarptığı otomobillerden birinin üzerine düştükten sonra sürüklenerek şarampole devrildi.

Burdur'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Burdur'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Öte yandan, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Burdur Trafik Kazası
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