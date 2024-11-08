Burdur'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Antalya-Isparta kara yolu Çamlık köyü Kocabel mevkiinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile beton taşıma tırı çarpıştı.
Kazanın etkisiyle iki otomobile daha çarpan tır, çarptığı otomobillerden birinin üzerine düştükten sonra sürüklenerek şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.