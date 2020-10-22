Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bugün hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklıklarının artarak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar Mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus bekleniyor.
Etiketler: MeteorolojiSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 10:12
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