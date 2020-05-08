Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar nisan ayı yağış ortalaması 59,1 milimetre olarak ölçüldü.

Geçen yıl nisan yağışları 69,7 milimetre olarak kaydedilirken, bu nisanda ise yüzde 28 azalarak 49,9 milimetre şeklinde kayıtlara geçti. Bu yılın nisan yağışları, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 16 azaldı.

Bu nisanda, 2019 Kasım ayından bu yana kurak geçen Trakya'nın batı kesimleri, oldukça yüksek yağış aldı.

Ege ve İç Anadolu bölgelerinde normale göre yağışta yüzde 40'ın üzerinde azalma kaydedilirken, özellikle Bursa'nın güneyi, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde ise yağışlarda yer yer yüzde 60'ın üzerinde azalma meydana geldi.

En fazla yağış 154 milimetre ile Siirt'te, en az yağış 23 milimetre ile Eskişehir ve Nevşehir'de kaydedildi. Edirne ise son 23 yılın en yüksek nisan yağışını aldı.

Yağışlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde arttı

Nisan ayı yağışları Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde azalırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arttı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bölgelerin aldığı yağışın yıldan yıla farklılık gösterebildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yağış, tabiatı gereği mekansal ve zamansal olarak sürekli farklılık göstermektedir. Türkiye'nin 5 bölgesinde nisan yağışları azalırken, 2 bölgesinde artmıştır. Geçen ay Türkiye geneli yağış ortalaması yüzde 22 artmıştı. Nisan'da ise ortalama yağışlar azaldı. Bunun nedeni, küresel ölçekte hava hareketlerinin Türkiye'nin farklı bölgelerine farklı şekilde yansımasıdır. Atmosferik sayısal model sonuçlarına göre, önümüzdeki aylarda yağışların uzun yıllar ortalaması civarında seyretmesini bekliyoruz. Mayıs ayında Türkiye'nin kuzeydoğu bölgesinde normalin üzerinde yağış beklenmektedir."