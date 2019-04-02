İstanbul'da seçim sonuçlarına itirazlar sürüyor.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, itirazların sonuç verdiğini söyledi.

[AK Parti'den İstanbul itirazı] AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Bu seçim demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biri.https://t.co/urUkyIRubl pic.twitter.com/yqnQzDQwSd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Nisan 2019

Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam. Biz rakamlarımıza güveniyoruz dedik. Bakınız Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre söylüyorum, 29 binlere kadar çıktı biliyorsunuz fark. Ama şu anda ne kadar biliyor musunuz? Şu an itibarıyla düşüyor, düşmeye devam edecek; 20 bin 509."

Kaynak: TRT Haber, AA