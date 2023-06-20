Bolu'da sağanak heyelana neden oldu

Bolu'da etkili olan kuvvetli yağış, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Mudurnu ilçesine bağlı Avdullar ve Çamyurdu köyleri başta olmak üzere birçok köyde debisi yükselen dereler taştı.

Göynük ve Mudurnu ilçelerinin sınırında bulunan Sülüklü Gölü'ne giden yolda sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi. Heyelan sebebiyle Sülüklü Gölü'ne ulaşım kapandı. Yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Mudurnu-Taşkesti bağlantı yolunun bulunduğu mevkide de zeminin yumuşaması sebebiyle heyelan oluştu. Heyelan anı vatandaşın kamerasına da yansıdı.

Mudurnu'da bulunan Akyokuş köyünün de şebeke suyu hattı sağanak sebebiyle patladı. İl Özel İdaresi ekipleri Akyokuş köyünde çalışma başlattı.