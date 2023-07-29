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Türkiye
AA 29.07.2023 10:18

Bolu'da orman yangınına müdahale sürüyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Bolu'da orman yangınına müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]

Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanlık alanda 27 Temmuz Perşembe günü öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Dün akşam havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, karadan ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdü.

Bolu'da orman yangınına müdahale sürüyor

Havanın aydınlanmasıyla yangın söndürme helikopterleri yeniden yangına müdahale etmeye başladı.

Bolu Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalara, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı, 6'sı Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 helikopter, Düzce, Sakarya, Zonguldak ve civar illerden gönderilen çok sayıda arazöz ve orman işçileri tarafından iş makineleriyle destek veriliyor.

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