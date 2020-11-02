Haber Giriş: Kaynak: AA
Bolu'da karantina kuralını ihlal eden 2 kişi otobüste yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da karantina kuralını ihlal edip otobüsle seyahat eden ve HES kodu sorgulamasında yakalanan 2 kişi, yurda yerleştirildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı. Uygulamada durdurulan yolcu otobüsündeki yolculara Hayat Eve Sığar (HES) kontrolü gerçekleştirildi.
Yapılan kontrollerde iki farklı yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan ve karantinada bulunması gereken K.G. ve F.Ö'nün bulunduğu alan jandarma ekipleri tarafından izole edildi.
2 kişi yurda yerleştirildi
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, söz konusu 2 kişiyi gözetim altında tutulmak üzere ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurduna götürdü.
Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nın ilgili maddesi uyarınca 2 kişiye para cezası uygulandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 12:36
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