Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.09.2024 20:37

Bolu'da kaçak 5 avcıya 500 bin lira ceza

Bolu'da yasa dışı avcılık ve hayvan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 5 kişiye toplam 500 bin lira ceza kesildi.

Bolu'da kaçak 5 avcıya 500 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bolu Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı avcılık ve hayvan kaçakçılığını önleme çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Takozsuz tüfek, termal dürbün ve yivli av tüfeği kullanımı gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunan 5 avcıya toplam 500 bin lira cezai işlem uygulandı.

Avcıların araç ve evlerinde yapılan aramalarda geyik boynuzu, geyik kafası ve av tüfekleri gibi malzemelere el konuldu.

Açıklamada, bölge sakinleri, çobanlar ve yetiştiricilerle işbirliği içinde yaban hayatını ve doğal zenginlikleri korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edildiği belirtildi.

ETİKETLER
Bolu Kaçakçılık Kaçak Avcılık
Sıradaki Haber
Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:30
KKTC Başbakanı Üstel'den uluslararası topluma "Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayın" çağrısı
21:27
Kars'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
21:22
Bursa'da 7 işçi amonyak gazından zehirlendi
21:01
Hakkari'de kaçak altın operasyonu: 6 kilogram külçe ele geçirildi
20:54
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde son aşamaya gelindi
20:45
Sahil Güvenlik sürüklenen bottaki 33 düzensiz göçmeni kurtardı
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ