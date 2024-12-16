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Türkiye
AA 16.12.2024 20:02

Bolu Dağı geçişinde zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis sebebiyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bolu Dağı geçişinde zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

D-100 kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kar küreme ve tuzlama aracına sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye düştüğü yolda Ankara istikametine seyreden A.K. idaresindeki hafif ticari araç çarptı.

Aynı güzergahta seyreden S.K'nin kullandığı hafif ticari araç ve S.K. yönetimindeki minibüs de kazaya karıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Bolu Dağı geçişinde zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde tek şeritten sağlanan ulaşım araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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