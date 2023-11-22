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Türkiye
İHA 22.11.2023 15:48

Bodrum'da yangın: Restoran küle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı. Ekipler yangını söndürürken restoranda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bodrum'da yangın: Restoran küle döndü

Turgutreis - Gümüşlük yolu üzerinde faaliyet gösteren restoranda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Alevler, kısa sürede restoranı sararken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabası ile yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Restoranın özellikle mutfak bölümünde büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkmış olabilir"

İşletme çalışanı Birsel Özdemir, yangının yıldırım düşmesi sebebiyle çıktığını tahmin ettiklerini ifade ederek “Sabah sağanak vardı. O esnada yıldırım düşmesi sonucu yangının çıktığını düşünüyoruz. Restoranda da kimse yoktu. Mutfak tamamen yanmış. Elektrikli aletlerimiz, buzdolabı, televizyon, bilgisayar, hepsi yanmış. Zararımız çok büyük” diye konuştu.

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