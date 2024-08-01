Bodrum'da orman yangını önlemleri

Bodrum’un Muğla ilçesinde ekipler, orman yangınlarına karşı riskli olan bölgelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin devriyeler ile vatandaşlardan gelen şikayetler kapsamında yangın riski bulunan bölgelerde ateş yakan kişilere müdahale ediyor.

Zabıta ekipleri, yaz aylarıyla birlikte Bodrum genelindeki birçok noktada mangal ateşi yakılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, yakanların ise söndürmeleri sağlanıyor.

Yapılan uyarılara uymayan ve tehlike oluşturabilecek eylemlerine devam eden vatandaşlara ise Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıyor.