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Türkiye
DHA 01.08.2024 14:36

Bodrum'da orman yangını önlemleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zabıta ekipleri olası yangınlara karşı ormanlık alanlarda ve riskli olan bölgelerde denetimlere başladı. Riskli bölgelerde ateş yakanlar uyarılıyor, uyarılara aldırış etmeyenler hakkında ise cezai işlem uygulanıyor.

Bodrum'da orman yangını önlemleri

Bodrum’un Muğla ilçesinde ekipler, orman yangınlarına karşı riskli olan bölgelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin devriyeler ile vatandaşlardan gelen şikayetler kapsamında yangın riski bulunan bölgelerde ateş yakan kişilere müdahale ediyor.

Bodrum'da orman yangını önlemleri

Zabıta ekipleri, yaz aylarıyla birlikte Bodrum genelindeki birçok noktada mangal ateşi yakılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, yakanların ise söndürmeleri sağlanıyor.

Yapılan uyarılara uymayan ve tehlike oluşturabilecek eylemlerine devam eden vatandaşlara ise Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıyor.

Bodrum'da orman yangını önlemleri

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Bodrum Denetim Muğla Orman Yangını
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