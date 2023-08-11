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Türkiye
AA 11.08.2023 16:28

Bodrum'da çöplerin konteyner dışına atılmaması uyarısı yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöplerin konteyner kenarlarına atıldığını tespit eden belediye ekipleri, bu durumun insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu.

Bodrum'da çöplerin konteyner dışına atılmaması uyarısı yapıldı
[Fotograf: AA]

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde Torba Limanı'ndaki çöp konteynerlerinin çevresinde çeşitli atıkların olduğunu belirledi.

İlçe genelinde devam eden temizlik çalışmaları kapsamında, ikişer yer altı ve yer üstü çöp konteynerinin bulunduğu limanda yapılan denetimlerde, çöplerin konteynerlerin önüne bırakıldığı tespit edildi.

Bodrum'da çöplerin konteyner dışına atılmaması uyarısı yapıldı

Bölgeyi temizleyen ekipler, konteynerlere atılmayan atıkların insan sağlığı açısından tehlike yarattığını belirtti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kentin temiz ve bakımlı görünmesini sağlamak için atık toplama günlerine riayet edilmesi, çöplerin konteyner dışına atılmaması uyarısında bulunurken, vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da kente zarar veren bu tür durumlara sebebiyet verenleri özenli davranmaya davet etti.

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