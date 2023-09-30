Çok Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.09.2023 07:30

Bodrum açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 12 düzensiz göçmen yakalandı. Fethiye açıklarında da motor yatta rahatsızlanan 1 kişinin tıbbi tahliyesi yapıldı.

Bodrum açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan, Fethiye ilçesi açıklarında motor yatta rahatsızlanan 1 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

ETİKETLER
Muğla
Sıradaki Haber
Kayseri'de bir kişi oturduğu evi ateşe verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:53
Park halindeki otobüs alev aldı
07:01
Kayseri'de bir kişi oturduğu evi ateşe verdi
06:52
İlham Aliyev: Kafkasya'da barış ve istikrar istiyoruz
05:06
Bir yıl önce aldıkları evlerinin yıkımını gözyaşları içinde izlediler
05:10
Aydın'da kovalama sonucu durdurulan otomobildeki şüpheli polisi bıçakla yaraladı
03:57
Libya, selde ölen 64 kişinin cesetlerine ulaştıklarını duyurdu
17 ile 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
17 ile 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
FOTO FOKUS
Doğal Gaz sıkışmasının nedeni ne?
Doğal Gaz sıkışmasının nedeni ne?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ