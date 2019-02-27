Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Muş

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi, eğitimin fazla olduğu bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde İl İdaresi Kanunu çerçevesinde çarşamba günü Muş merkezi ve bağlı köylerde eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Diğer ilçeler ve bağlı köylerinde eğitimin devam edildiği vurgulanan açıklamada, Muş merkez ve ilçelerindeki kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: AA