Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Tatvan ve Ahlat Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda Cuma günü eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli olduğu bildirildi.

Öte yandan Hakkari il merkezi ile Yüksekova ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak: TRT Haber, AA