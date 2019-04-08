Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, tedaviye alındı.

Hakkari-Çukurca yolunda Köprülü Köyü yakınında yoldan geçenler tarafından nesli tükenmekte olan kızıl akbaba yaralı halde bulundu. Kızıl akbabayla ilgilenenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı akbabaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, tedavi için Hakkari'ye götürdü. Tedavisinin ardından yaralı akbaba doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA, DHA