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Biri muvazzaf 3 kişiye FETÖ'den gözaltı06 Kasım 2019 Çarşamba 11:23 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 11:25
FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı bulunan biri muvazzaf üsteğmen 3 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: fetö soruşturması muvazzaf