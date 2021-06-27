Bingöl´ün Genç ilçesine bağlı Guzeldere ve Dedebagi köylerinde 2 gün önce başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle sürekli büyüyen Orman yangını hala devam ediyor.

Cuma günü Saat 13.10 itibarıyla başlayan yangına ilk müdahale yangından 20 dakika sonra başlarken ekipler ve köylülerin çabalarına rağmen bir türlü söndürülemedi.

Helikopterle müdahale ediliyor

Bunun üzerine Elazığ Orman İşletme müdürlüğünün yani sıra 7 ilçeden de destek istendi ve şuan da yangına 6 arazoz, 12 is makinesi ve 45 personelle müdahale ediliyor.

Dün itibarıyla Kahramanmaraş'tan gelen yangın söndürme helikopteri ile hem havadan hem de karadan yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ettiriliyor.