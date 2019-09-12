Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 27 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında Genç ilçesinde operasyonlar düzenlendi.

Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda, 9 ayrı tarlada ekili 270 bin kök Hint keneviri, yapılan aramalarda ise 2 ton 700 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hint kenevirleri olay yerinde imha edilirken uyuşturucu maddelere ise el konuldu. Olayla ilgili 11 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA