Türkiye
Binali Yıldırım'dan esnaf ziyareti
20 Mayıs 2019 Pazartesi 17:38 - Son Güncelleme 20 Mayıs 2019 Pazartesi 17:42
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çekmeköy esnafını ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
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