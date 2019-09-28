Türkiye
Bilecik'te yolcu otobüsünde yangın28 Eylül 2019 Cumartesi 11:09 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 11:13
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İstanbul yönünde hareket halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.
Bozüyük çevre yolunda İstanbul yönünde seyreden Haydar Alemdar yönetimindeki yolcu otobüsünün motor bölümü alev aldı.
Bozüyük-İstanbul kara yolu Yeşilkent Mahallesi kavşağında yanmaya başlayan otobüs olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.
Ölü ya da yaralının olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber