Bozüyük çevre yolunda İstanbul yönünde seyreden Haydar Alemdar yönetimindeki yolcu otobüsünün motor bölümü alev aldı.

Bozüyük-İstanbul kara yolu Yeşilkent Mahallesi kavşağında yanmaya başlayan otobüs olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.

Ölü ya da yaralının olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber