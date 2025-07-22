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Türkiye
AA 22.07.2025 09:01

Bilecik'te çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Yangında ahırda bulunan 95 küçükbaş hayvan telef oldu.

Bilecik'te çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında

Bilecik-Gölpazarı kara yolu Dikenliboğaz mevkisinde bulunan bir çiftliğin samanlık kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çiftliğin ahır kısmı da yandı. Yangın nedeniyle ahırdaki 95 küçükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

Arazöz ve araçlarla müdahale eden orman işletme ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Vatandaşların da traktörler ve su tankerleriyle destek verdiği yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

ETİKETLER
Bilecik Orman Yangını İtfaiye
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