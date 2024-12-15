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Türkiye
AA 15.12.2024 22:30

Beyoğlu'nda metruk binada kısmi çökme

İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Beyoğlu'nda metruk binada kısmi çökme
[Fotograf: AA]

Sütlüce Mahallesi Elif Efendi Sokak'taki 2 katlı metruk binanın bir kısmı, etkili olan yağışın da etkisiyle çöktü.

Beyoğlu Belediyesince tehlikeli yapı olduğu gerekçesiyle sac levhalarla çevresi kapatılan binadan kopan parçaların bir kısmı yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binanın bulunduğu sokakta şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Binadan düşen parçalar nedeniyle trafiğe kapanan sokak, belediye ekiplerinin kepçe yardımıyla yolu temizlemesinin ardından trafiğe açıldı.

Binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

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