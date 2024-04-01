Açık 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.04.2024 21:46

Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaldırıma çıktı: 2 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsünün kaldırıma çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

F.Ç. idaresindeki İETT otobüsü, Tersane Caddesi Karaköy mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.

Otobüs burada 2 kişiye çarptı, ardından iş yerinin duvarına vurarak durabildi.

Yolcular kaza sonrası panikle otobüsten indi, çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralı 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis, otobüs şoförü F.Ç'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

İETT otobüsü, kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün hızla gelip kaldırıma çıkması, 2 kişiye çarpması ve çevre sakinlerinin yardıma koşması yer alıyor.

ETİKETLER
İETT Trafik Kazası İstanbul
Sıradaki Haber
Yasa dışı 721 internet adresine işlem başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:23
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti
22:19
Yağız Kaan Erdoğmuş, 12 yaşında "büyükusta" ünvanını aldı
22:13
MEB 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme yaptı
21:59
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis personeliyle iftarda bir araya geldi
22:07
İsrail ordusunun çekildiği Gazze'deki Şifa Hastanesinden geriye enkaz kaldı
21:46
Yasa dışı 721 internet adresine işlem başlatıldı
Kazakistan’da su taşkını: 13 binden fazla kişi tahliye edildi
Kazakistan’da su taşkını: 13 binden fazla kişi tahliye edildi
FOTO FOKUS
İran basını: İran'ın Şam Büyükelçisinin konutu hedef alındı
İran basını: İran'ın Şam Büyükelçisinin konutu hedef alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ