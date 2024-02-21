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Türkiye
AA 21.02.2024 03:49

Beylikdüzü'nde bir otomobilde 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

İstanbul Beylikdüzü’nde, park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde bir otomobilde 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

Dereağzı Mahallesi Mithat Paşa Caddesi çevresinde silah sesleri duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Caddeyi kontrol eden polisler, park halindeki bir otomobilde bulunan 2 kişinin silahla vurulduğunu tespit etti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri bir kişinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise ağır yaralandığını belirledi. Yaralanan kişi de kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Silahla öldürülen kişilerin Eren Ö. ve Enes H. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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