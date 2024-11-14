Beton mikseri yola harç dökerek ilerledi

Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde olan beton mikseri sürücüsü yola harç dökmeye başladı. Beton mikseri arkasında ilerleyen sürücü ise, durumu fark ederek kornaya bastı. Ardından da o anları cep telefonuyla kaydetti.

Sürücü ve araç sahibine para cezası

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Beton mikserinin, sürücüsünün ise Sedat B. olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan sürücü Sedat B.‘ye, 'Yükü, karayoluna dökülecek, akacak sekilde yüklemek' maddesinden bin 440 lira ve 'Karayolunda kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek sekilde saygısız araç kullanmak' maddesinden 690 lira idari para cezası uygulandı.

Araç sahibine ise, 'Farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakası takmak' maddesinden 2 bin 647 lira olmak üzere 2 kişiye toplam 4 bin 777 lira idari para cezası uygulandı.