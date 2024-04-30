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Türkiye
İHA 30.04.2024 10:12

Beşiktaş'taki zincirleme trafik kazasının görüntüleri kamerada

Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. 8 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazada aracın kontrolden çıkıp refüjdeki bariyerleri kırarak karşı yöne geçtiği görülüyor.

Büyükdere Caddesi'nde, Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerleri aşıp karşı şeride geçti.

Araç, Levent istikametinde ilerleyen 6 araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.

Kurtarılan 2 kişi ile kazada hafif yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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Beşiktaş'taki zincirleme trafik kazasının görüntüleri kamerada
Beşiktaş'taki zincirleme trafik kazasının görüntüleri kamerada
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