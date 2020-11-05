Haber Giriş: Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta rögarda patlama: 2 yaralı
Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde kanalizasyon bakımı için çalışan işçilerin hiltiyle kapağı açtığı sırada gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada biri ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 12:18
Sıradaki Haber
Bingöl'ün deprem açısından riskli bölgeleri araştırılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz