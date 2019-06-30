Rize'nin Kalkandere Belediyesinde görevli bir temizlik işçisi, elinde süpürge ve faraş ile köprüyü temizliyordu. 2 yavru köpek gördü, köpeklerden birini yakaladığı gibi faraşa koyup köprüden aşağı, dereye attı.

Diğer yavru köpek kaçarak canını kurtardı.

Görüntüler, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Dükkan sahibi de bütün olup biteni sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede görüntüler yayıldı ve büyük tepki çekti.

Kalkandere Belediyesi işçi hakkında yasal işlem başlattı.

Dereye atılan yavru köpeğin akıbeti bilinmiyor.

Kaynak: TRT Haber