Ankara
AA 27.10.2025 00:22

Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Akın oldu

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li İbrahim Akın dördüncü turda seçildi.

Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Akın oldu
[Fotograf: AA]

Ayrıntılar geliyor...

İstanbul
