Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı

Baykar'dan yapılan açıklamada, konut seferberliği kapsamında Baykar'ın bağışladığı 3 şehirde toplam 1012 hanelik kalıcı konut projesinin hızla tamamlandığı belirtilerek, "349 hanelik Adıyaman konut projemizde, inşaatı biten daireleri depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunmaya başladık. Milletimizin yanındayız." ifadesine yer verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattığımız 1012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık." ifadesini kullandı.

Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta başlattığımız 1.012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık.



349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık.



Allah bir daha böylesi felaketlerle… pic.twitter.com/J5fLjaX0fZ — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 9, 2024

349 hanelik Adıyaman etabında tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladıklarını belirten Bayraktar, "Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın. Birlikte daha güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.