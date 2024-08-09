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Türkiye
AA 09.08.2024 20:32

Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı

Baykar'ın Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta inşa ettiği 1012 hanelik kalıcı deprem konutlarının ilkleri, Adıyaman'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmeye başlandı.

Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı

Baykar'dan yapılan açıklamada, konut seferberliği kapsamında Baykar'ın bağışladığı 3 şehirde toplam 1012 hanelik kalıcı konut projesinin hızla tamamlandığı belirtilerek, "349 hanelik Adıyaman konut projemizde, inşaatı biten daireleri depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunmaya başladık. Milletimizin yanındayız." ifadesine yer verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattığımız 1012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık." ifadesini kullandı.


349 hanelik Adıyaman etabında tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladıklarını belirten Bayraktar, "Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın. Birlikte daha güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

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Baykar Deprem Adıyaman Hatay Kahramanmaraş Konut
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