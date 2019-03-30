AK Parti'nin seçim broşürlerini dağıtırken, İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın sözlü tacizine maruz kalan Yusuf Özoğul'un yaşadıkları, sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Tepki çeken gelişmeleri memleketi Bayburt'ta anneanesinin cenazesinde öğrenen Yusuf, Cumhurbaşkanlığı'ndan davet aldı.

[Bayburtlu gence çirkin muamele] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yusuf'un yaptığı o provokatöre bir ahlak dersidir.https://t.co/1Y3XTm399X pic.twitter.com/1bQ5OLF7H1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Mart 2019

"İstanbul'a doğru yola çıkacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşma fırsatı bulduğunu dile getiren Özoğul, "Tek dileğim buydu." dedi.

Dileği kabul olan Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'deki TRT ortak yayını öncesi biraraya geldi. Cumhurbaşkanı, Özoğul'a başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf Özoğul'un kendisine tepki gösteren Mine K'ya karşı tavrına ilişkin, "Yusuf'un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber