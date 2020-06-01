Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Batman'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi
[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]
İç güvenlik operasyonları kapsamında Batman'da terör örgütü PKK'nın kullandığı belirlenen çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi.
Terör örgütüne yönelik yurt içi ve yurt dışında operayonlar kararlılıkla sürüyor.
[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Batman İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk ilçesi kırsalında kayalıklar altında bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmatların gizlendiği bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.
Bölgede yapışan arama tarama faaliyetlerinde; 3 adet roketatar silahı, 8 adet antitank roketatar mühimmatı, 8 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 adet 40 mm bombaatar mühimmatı, 1 adet el telsizi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
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