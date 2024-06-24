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Türkiye
AA 24.06.2024 01:43

Batman'da anız yakanlara ceza geliyor

Batman'da anız yakanlara dekar başına 1933 lira 95 kuruş para cezası uygulanacak ve 5 yıl tarımsal desteklemelerden men edilecek.

Batman'da anız yakanlara ceza geliyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, anız yakmanın topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengeyi bozduğu, yangın sonucu toprağın üst ve altındaki minerallerin zarar gördüğü, bu nedenle gıda maddelerinin kalitesinin düştüğü belirtildi.

Anız yakılmasının çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için kentte anız yakılmasının yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anız yangınlarının ortaya çıkardığı kül, partikül, karbonmonoksit gibi zehirli dumanlar, soluduğumuz havayı korkunç boyutlarda kirletip, insan sağlığını doğrudan tehdit etmektedir. Astım, bronşit ve KOAH hastalığı olanlarda bu durum daha ağır sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Ayrıca telefon ve elektrik direkleri, etraftaki yerleşim bölgeleri zarar görmektedir. Anız artıkları ile beslenen yaban hayvanları ölmekte, hava kirlenmekte, meydana gelen duman nedeniyle zaman zaman karayollarında görüş azalmakta ve trafik kazaları ile can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir. Tüm bunlarla birlikte anız yakmanın dinimizde de yeri yoktur. Anız yakarak yok edilen her canlının, Allah katında hesabının sorulacağının unutulmaması gerekir."

Anız yakanlar hakkında her dekar için 1933 lira 95 kuruş idari para ceza uygulanacağı ve 5 yıl süreyle tarımsal desteklemelerden men edileceği aktarıldı.

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