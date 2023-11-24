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Türkiye
TRT Haber 24.11.2023 09:58

Batan gemiden son anons: Bize yardım edin, batıyoruz

Zonguldak'ta, fırtınada 12 mürettabatıyla batan Türk bayraklı 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin son anonsu ortaya çıktı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinden "Parçalandık, batıyoruz" sözleriyle son anons yapıldı.

Geminin kaptanı, "Acil kurtarma talep etmekteyim. Kafkametler! Cevap verin" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Telsizden gelen, "Adınızı telaffuz eder misiniz? sorusuna heceledirler geminin adını. Konum bilgisi de verdiler ama hava koşulları nedeniyle iletişim kurmakta zorlandılar.

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Gemiden son görüntüler de ortaya çıkmıştı

Batan yük gemisinin telsizden yardım çağrısının yer aldığı görüntüler yine bölgede bulunan bir başka gemi personeli tarafından kayda alınmıştı. 

Geminin kaptanının, "Benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım" sözlerinden sonra telsiz konuşmaları sonlanırken, konuşmaları kayda alanların 'Gitti, batıyor gemi' ifadesi de görüntülere yansıdı.

Zonguldak'ta batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı
Zonguldak'ta batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı

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