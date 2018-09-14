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Başkentte DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Başkentte DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ ile irtibatları tespit edilen 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde DEAŞ üyelerinin kaldığı belirlenen evlere operasyon düzenledi. 

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. 

Kaynak: AA 

Etiketler: opeasyon, DEAŞ, ankara
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