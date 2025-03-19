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Türkiye
DHA 19.03.2025 16:09

Başıboş köpeklerden kaçarken bisikletten düştü

Konya'da başıboş köpeklerden kaçarken bisikletten düşen Mithat Cengiz, yaralandı.

Başıboş köpeklerden kaçarken bisikletten düştü
[Fotograf: DHA]

Konya'da Mithat Cengiz, işten çıkıp, bisikletine binerek yola çıktı. Bu sırada başıboş 6 köpek, Cengiz'i kovalamaya başladı.

Bisikleti ile kaçmaya çalışan Cengiz, dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Cengiz, çevredekiler sayesinde başıboş köpeklerin saldırısında kurtuldu.

"6-7 köpek saldırdı"

Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz, tedavisi sonrası taburcu oldu.

Mithat Cengiz, "Sabaha karşı işten geliyordum. Çocuklara simit aldım. Yavaş yavaş eve doğru geliyordum. 6-7 köpek saldırdı. Bisikletle giderken ayağımla tekme sallayıp kurtulmak istedim. O sırada dengemi kaybedip, düştüm. Daha sonrasını çok hatırlamıyorum. Yoldan geçenler, yardım edip 112 Acil Çağrı Servisi'ni aramışlar. Hastaneye kaldırıldım, aileme haber vermişler. Kaşımda ve üst dudağımda dikiş var. Şu an güçlükle konuşuyorum" dedi. 

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