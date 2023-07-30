Bartın'da denizi kirleten gemiye 3,8 milyon lira ceza

Sabah saatlerinde yük alımı için limana yanaşan Sierra Leone bayraklı "Dansun" isimli kuru yük gemisi, bir süre sonra ambarında bulunan atık suları denize dökmeye başladı.

Olayı tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atık boşaltma anını kamera kayıtlarıyla tutanak altına aldı.

Gemi kaptanının atıkları boşaltmasını engelleyen ekipler, daha sonra ellerindeki görüntüleri tutanakla birlikte Bartın Liman Başkanlığı'na teslim etti.

Yapılan incelemenin ardından Bartın Liman Başkanlığınca gemiye 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi uyarınca 3 milyon 843 bin lira ceza uygulandı.