Bartın Irmağı'nda vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen yunusun ırmakta bir süre avlandığı gözlendi.

Yunusun, balık sürüsü peşinden Bartın Irmağı'na giriş yaptığı ve denize döndüğü düşünülüyor.

Geçtiğimiz yıllarda da Bartın Irmağı'na yunusların girdiği görülmüş ve yunusların yeniden denize dönmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerince çalışmalar gerçekleştirilmişti.