Balıkesir'in Saraylar ilçesinden İstanbul'a giden Yusuf Celal isimli kuru yük gemisi, Bandırma'nın Marmara adası açıklarında hava muhalefeti nedeniyle battı.
Bin 750 tonluk kuru yük gemisinin batış anı amatör kameralara yansıdı.
Geminin battığını gören Marmara Adası Belediyesi yetkilileri, balıkçılardan mürettebatın kurtarılması için yardım istedi.
Balıkçı tekneleri, hızla harakete geçerek gemide bulunan 8 mürettebatı kurtardı.
Gemi personelinin tamamının sahile çıkarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: TRT Haber